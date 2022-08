Calcio, Imperia - Albenga. Biglietti solo in prevendita e di gradinata sud per i residenti in provincia di Savona

Non sarà particolarmente agevole assistere al big match di Coppa Italia tra Imperia e Albenga per i residenti in provincia di Savona.

Gli ultimi provvedimenti emanati dalla Questura di Imperia, prevedono infatti l'acquisto in prevendita del tagliando di ingresso allo stadio Annibale Riva.

L'unica finestra temporale attiva sarà oggi pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, presso la biglietteria dell'impianto ingauno, previa presentazione di un documento di identità.

I tagliandi garantiranno l'accesso esclusivamente alla gradinata sud.