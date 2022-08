Tende da interno, quali sono i modelli presenti sul mercato

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che amano arredare le proprie abitazioni con soluzioni eleganti e moderne. Ogni singolo aspetto della casa deve essere curato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Un aspetto molto importante quando bisogna arredare la propria dimora, ufficio, albergo o negozio riguarda il tendaggio.

È sicuramente la parte più delicata in quanto ci proteggono dagli occhi indiscreti provenienti dall’esterno, aiutano a filtrare la luce e danno un tocco più elegante alla stanza. In questi caso per la scelta della giusta tenda meglio affidarsi a professionisti, come MyBlind, tra i leader nel settore e capaci di indirizzarvi alla giusta scelta a seconda dell’immobile, senza far mancare la giusta nota di gusto.

Viene da sé, ovviamente, capire che esistono molteplici tipi di tende sulla quale contare, ma non tutte sono adatte per ciò che desideriamo. Ecco quindi di seguito una lista di tende e dove utilizzarle.

Tende Verticali

Un tipo di tenda molto utilizzata è sicuramente quella verticale. Parliamo di un modello usato prevalentemente negli uffici, negozi, aziende e solo dopo nelle abitazioni private. Le tende verticali appaiono sempre nei telefilm e film americani quando si ambienta una scena all’interno di vari uffici. Sono formate da un binario su cui scorrono le fasce di tessuto che possono a loro volta essere ruotate so loro stesse, andando così a regolare l’intensità della luce da far entrare in stanza. Aprirle è piuttosto semplice: o lo si fa manualmente o con un meccanismo motorizzato.

Le strisce che andranno a ricoprire la nostra finestra sono termotagliate, inoltre sulla parte inferiore è presente una tasca con un piccolo peso, in modo da mantenerle sempre tese. Non è da escludere che le bande non possano essere legate tra loro. Soluzione perfetta per gli spazi lavorativi eleganti e moderni: potremmo quasi chiamarle tende da ufficio verticali, visto che vengono usate maggiormente per questo scopo.

Molto richieste sono le tende verticali oscuranti, che consentono di filtrare al meglio la luce orientando le bande e di avere un ottimo effetto oscuramento. Inoltre, indifferentemente dalla tipologia di tessuto che si usa, le tende a bande verticali sono facilissime da montare e si adatto ad ogni circostanza.

Tende a pannello

Questa tipologia di tenda è adatto se c’è bisogno di dover coprire un’ampia finestra o vetrata. Queste sono costituite da un telo raccolto in un pacchetto, che viene arrotolato e srotolato da una cordicella. È la soluzione più amata per gli appartamenti in quanto risulta facile riuscire a modulare quanta luce far entrare. Inoltre come quelle verticali, risultano facili da installare.

Esistono sul mercato moltissimi tipo di tende a pannello, differenti a secondo del tessuto, colore e materiale con cui sono realizzate. In questo caso parleremo delle tende a telo liscio, steccate e drappeggiate, essendo le più usate.

Le prime citate non presentano pieghe o arricciature. Si tratta di un unico telo dritto capace di conferire ordine ed eleganza alla stanza. Il tessuto può essere fatto con decorazione fantasiose, in modo da dare molto colore.

Quelle steccate, invece, sono simili alle lisce, con la differenza che sono dotate di stecche orizzontale. L’intento è quello di dare all’ambiente un aspetto elegante e sofisticato, senza mai dimenticare la parola chiave: ordine.

Le drappeggiate, infine, vengono chiamate così perché sono aperte e chiuse tramite un sistema a scorrimento che le rende simili alle classiche tende con bastone.

Tende a rullo

Le tende a rullo sono una soluzione molto pratica per le proprie finestre. Queste schermano con enorme facilità la luce del sole. La struttura della tenda è composta da una serie di elementi. Inizialmente abbiamo un contenitore dove risiede la tenda quando non è srotolata. Vale un po’ il ragionamento delle tapparelle: c’è un rullo che avvolge la tenda e la fa distende quando viene aperta. Ovviamente per proteggere dal sole, la tenda deve essere distesa completamente su tutta la finestra. All’occorrenza per far si che ci siano spiacevoli piegature sono presenti dei pesi che tengono la stoffa tesa e dritta.

Le modalità di avvolgimento sono due:

Manuale, quindi con una corda si fa scendere la tende;

Automatico, dove la discesa avviene tramite un sistema elettrico.

Bisogna precisare come il tipo di avvolgimento non influisce sull’efficacia della tenda.