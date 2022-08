Calcio, Savona. In via di risoluzione la querelle dei giocatori in uscita

Dovrebbe concludersi a breve uno dei casi più spinosi dell'estate dilettantistica.

I giocatori che hanno palesato la propria volontà di lasciare il Savona, ma i cui trasferimenti sono stati dichiarati nulli, dovrebbero essere a breve annunciati dalle rispettive nuove società.

Le operazioni sono state ripetute ex novo, dopo che le deleghe assegnate dai passati quadri societari sono decadute con l'ingresso della cordata capitanata dall'avvocato Cittadino.

Non è escluso, quindi, che già nel prossimo week end gli ex biancoblu, anche se mai scesi in campo con la maglia del Savona, possano iniziare a calcare il rettangolo verde.