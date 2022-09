Calcio, Coppa Liguria. Il Savona corre e segna. Quintavalle e la doppietta di Rapetti ribaltano lo Speranza

SAVONA - SPERANZA 3-1 (3' Tona, 8' Quintavalle rig., 73' e 91' Rapetti)

50' FINISCE QUA! IL SAVONA PARTE BATTENDO 3-1 LO SPERANZA

47' risultato giusto, sta vincendo la squadra che, pur con dei limiti, in campo si è divertita di più

46' RAPETTI! LA CHIUDE IL SAVONA, TIRO DA FUORI A FIL DI PALO, FRADELLA PARTE IN RITARDO E NON PUO' EVITARE IL TRIS BIANCOBLU

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Brazzino per Cavallaro, nuove energie per il Savona

41' Monetta per Accatino, proprio pochi istanti dopo il tris sfiorato dal Savona. Fradella si tuffa, la sfera esce di un metro

40' cinque alla fine

33' lo Speranza prova ad organizzarsi, ma a conti fatti Porta ha rischiato pochissimo in questa ripresa

28' RAPETTI! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! GRANDE GIRATA DI PRIMA INTENZIONE PER IL CENTRAVANTI BIANCOBLU

20' traversa di Conti! Punizione magistrale dell'ex biancoblu. Legno alleato di Porta in questo caso

18' urlano al gol i biancoblu, Fradella è graziato dalla mira biancoblu

16' Tanti i cori di sostegno da parte dei tifosi del Savona per i ragazzi di Frumento.

15' Conti per Palmiere, avanzano i cambi per Gerundo

10' punizione dal limite per Meshkurti, Porta controlla la palla sorvolare la trasversa

6' giallo anche per Pasquillo

6' contrasto per Rapetti, ammonito

4' buona chance per Palmiere, Porta c'è

cambia anche Gerundo, Cirillo rileva Rocca

1' subito due cambi per il Savona, in campo Moscino e Marrapodi, fuori Fontana e Apicella

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo: 1-1 al Santuario

41' capitan Orsolini tenta il jolly dai 35 metri, conclusione deviata e addomesticata per le braccia di Porta

39' Caredda duro su Sciutto, Schenone estrae il cartellino giallo

37' punizione tesa di Caredda, la palla corre veloce senza trovare deviazioni, Fradella va di pugno in corner

30' Gerundo show protesta con il direttore di gara: "Rapetti è come una zanzara, fa sempre fallo!". C'è tanto mestiere da parte del numero nove biancoblu in questi primi 30 minuti

27' destro caldissimo per Tona, questa volta lo specchio è nel mirino, Porta blocca in scioltezza

26' Gerundo si lamenta per i pochi movimenti senza palla dei suoi, il Savona sornione non aspetta altro che una palla sbagliata per ripartire

21' Speranza più manovriero, il Savona agisce per linee verticali

15' Quintavalle dalla mattonella, posizione defilata, Fradella si limita ad osservare la sfera terminare sul fondo

12' Rapetti ha provato più giocate acrobatiche che lineari, palla tra le mani di Fradella

10' Tona ci riprova dal limite, palla colpita dal basso verso l'alto, inevitabile non trovare lo specchio

8' TRASFORMA QUINTAVALLE! SPIAZZATO FRADELLA! 1-1

7' Rigore per il Savona! Schenone punisce l'intervento di Pasquino su Rapetti procinto a calciare in sforbiciata

3' SUBITO TONAAAA! SPERANZA IN VANTAGGIO! DESTRO DAL LIMITE CHE SI INFILA TRA IL PALO E CARLO PORTA!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Cavallaro, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Di Roccia, Rapetti, Caredda, Fontana

A disposizione: Brazzino, Moscino, Marrapodi, Vittori, Sheshi

Allenatore: Frumento

SPERANZA: Fradella, Leone, Buzali, Meshkurti, Orsolini, Pasquino, Palmiere, Sciutto, Tona, Accatino, Rocca

A disposizione: Berruti, Di Prima, Conti, Caruso, Cirillo, Monetta, Damonte, Chierroni, Titi

Allenatore: Gerundo

Arbitro: Schenone di Savona