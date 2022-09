E' direttamente la Letimbro a comunicare due operazioni in uscita tra le fila dell'organico di mister Oliva.

A cambiare casacca sranno infatti Giacomo Calcagno e Andrea Marrapodi.

"In data odierna la società ASD Letimbro ha formalizzato il trasferimento di Giacomo Calcagno alla società New Bragno ed il prestito di Andrea Marrapodi al Savona F.b.c. ovviamente ad entrambi va più grosso in bocca al lupo da parte di tutta la società".