Calcio, Ligorna. Dopo 48 ore dalla firma Andrea Gulli è subito match winner: "Difficile immaginare un esordio del genere"

Tripudio Ligorna all’esordio in Serie D domenica a Genova contro il Chisola. Dopo un primo tempo difficile, in cui gli avversari hanno approcciato bene la sfida, sono usciti fuori i Biancoblù con una grande prova di forza nel secondo tempo che ha permesso loro di ribaltare il risultato all’ultimo respiro.



Il primo tempo si apre con il vantaggio del Chisola: Riq arpiona un pallone in area in seguito ad un disimpegno errato da parte dei Biancoblù e supera così Atzori, per il vantaggio piemontese. Ancora Riq al 18' ma l’estremo difensore del Ligorna blocca, così come anche Marcaccini blocca il colpo di testa di Damonte su calcio d’angolo, questa volta al 28'. Quattro minuti più tardi Donaggio ci prova su calcio di punizione ma il Chisola si salva, mentre a quattro giri di lancetta dalla fine del primo tempo è Atzori a regalare la parata di giornata, volando alla sua destra e salvando così la porta.





Nel secondo tempo è tutto un altro Ligorna. Al 51' ci prova Brunozzi con una rasoiata che però finisce di poco a lato. Ancora Atzori un minuto più tardi, con i Biancoblù che chiudono così la saracinesca, diventando sempre più pericolosi. Al 54' è Silvestri a colpire l’incrocio dei pali su punizione, mentre al 61' il solito Damonte su calcio d’angolo prova a superare Marcaccini, il quale però compie il miracolo. Si arriva così al 77', quando Cericola crossa da destra, torre di testa di Gulli e Di Masi supera così il portiere, regalando il pareggio ai suoi. Da lì è forcing finale, concluso con la rete che vale la vittoria: al 91' è Gulli a trafiggere la porta del Chisola su traversone dalla destra del solito Cericola. Festa Ligorna sul campo e primi tre punti per la squadra del Presidente Saracco.





Questo il commento di Andrea Gulli, match winner: «Era difficile prevedere un esordio così dopo aver firmato due giorni fa. Sono contento di aver contribuito alla vittoria. Abbiamo dimostrato il carattere che ha la squadra anche nel ribaltare situazioni difficili. Se scelgo il goal o l'assist? Sono più legato al goal perché è stato decisivo. Il primo tempo è stato difficili perché loro sono andati in vantaggio e il nostro portiere ha fatto una parata importante. Poi nel secondo tempo c’è stato un cambio di regime e abbiamo meritato la vittoria. Sono contento ma la strada è ancora lunghissima. Dobbiamo proseguire con l'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo».





Questo il commento di Manlio Di Masi, autore della prima rete biancoblù: «Un grandissimo esordio. Era importantissimo partire con il piede giusto e questa vittoria all'ultimo è ancora più bella. Inizialmente siamo partiti non benissimo, è stato un po' difficile trovare le metrature e gli spazi. Ma nel secondo tempo siamo usciti con una mentalità diversa e siamo riusciti a ribaltarla. Il Mister nell'intervallo ci ha stimolato e dato consigli, dicendoci di essere una squadra. E così abbiamo fatto».





Questo il commento di Filippo Atzori, autore di due parate decisive: «È stata una partita molto complicata con una squadra che non conoscevamo bene. Siamo stati un po' più in difficoltà all'inizio nell'approcciarla ma poi siamo usciti da grandissima squadra quale siamo. Le due parate? Sono state un misto tra tutto ciò su cui lavoro con Mister Secchi: esplosività e spinta soprattutto. Una dedica particolare? Sicuramente alla mia famiglia, che quest'estate mi è stata molto vicino in un momento particolare in cui sono stato anche molto contento per la promozione a scuola».





Questo il commento di Mister Roselli: «Non era l’esordio che mi aspettavo. È stata una sofferenza totale non perché pensavamo che fosse semplice, bensì perché abbiamo fatto cose che di solito le mie squadre non fanno, di cui mi assumo tutta la responsabilità. Questa, il Chisola, è una squadra che sa stare in campo e si vede che hanno giocato insieme. Ma, al di là di questo, hanno giocato con la giusta umiltà, come di solito fanno le neopromosse. Noi, invece, il contrario di ciò che predico da quando sono qua. Dopo l'errore, e tutti possono sbagliare, abbiamo avuto fretta. Ci sono alcune cose che nel calcio non puoi permetterti: la fretta è una di queste. Cosa mi porto a casa di positivo riguardo la partita? Mi porto a casa il solito gruppo di giocatori che non ci sta a perdere e vuole sempre vincere».