Una delle più antiche leggi del calcio ha trovato concretezza anche domenica scorsa, purtroppo per il Finale, come conferma il gol realizzato dal dischetto dall'ex Davide Sighieri.

Come conferma lo stesso regista verdestellato (grande equilibratore tattico per il team di mister Rossetti) i giallorossi non hanno demeritato nei 90 minuti, rientrando però in riviera a bocca asciutta.