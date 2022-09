E' arrivato immediato il messaggio di cordoglio della Baia Alassio dopo la notizia della morte di Giovanni Mialich, ex responsabile del settore giovanile delle vespe.

"Gianni è stato un vero riferimento, non solo per la Baia Alassio ma per l'intero movimento calcistico. In queste ore non possiamo che piangerne la scomparsa, stringendoci al fianco della cara moglie

Grazie di tutto caro mister, tantissimi ragazzi non ti dimenticheranno mai".