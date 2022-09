Calcio, Speranza. Gerundo dice arrivederci al Savona: "In campionato altra storia, impariamo dagli errori di questa partita

Il Savona ha dato del suo meglio per esordire in Coppa Liguria con una vittoria, dall'altra parte del campo invece lo Speranza non ha saputo esprimere una prova convincente, anche al netto delle assenze.

"Il Savona ha vinto la partita con Caredda e Rapetti, gli altri giocatori hanno svolto bene il loro lavoro.

Noi abbiamo svolto un buon primo tempo, ma nella ripresa abbiamo pagato un po' in esperienza, iniziando anche a calciare la palla in avanti, improvvisando situazioni che non avevamo mai provato.

Da una sconfitta dobbiamo trarre le indicazioni giuste, soprattutto se prestagionale. Faremo le valutazioni corrette insieme alla società per approcciare il campionato al meglio e lì sarà un'altra storia.

Complimenti al Savona, ci rivediamo alla prossima".