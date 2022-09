Calcio, Coppa Liguria. La San Francesco prova a rimanere in corsa, alle 20:30 la sfida alla Spotornese

Il girone C di Coppa Liguria di Prima Categoria sta regalando al suo interno ingredienti molto interessanti, tra formazioni ambiziose, squadre neopromosse o chi come la San Francesco Loano può ricoprire entrambi i ruoli.

Nell'esordio la squadra di Monti sono stati sconfitti in casa dalla Vadese, motivo per cui i rossoblu torneranno subito in campo, questa sera, nella cornice del Ruffinengo, campo ormai di casa per le sfide interne della Spotornese.

Una riedizione delle sfide della passata stagione al vertice della Seconda Categoria e del memorial Saglietto di poche settimane fa: all'Ellena decise il gol di Francesco Esposito.

A dirigere la partita sarà Filippo Conti di Genova, fischio d'inizio alle 20:30.

