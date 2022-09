Tanta gente di Albenga ha sottolineato la propria gioia per il rigore parato da Tommaso Scalvini ieri pomeriggio contro l'Athletic Albaro.

Una manifestazione d'affetto spontanea, non solo per aver salvato il risultato nel match interno poi vinto grazie al gol di un altro enfant prodige come Thomas Graziani, ma anche per la crescita dimostrata dal portiere bianconero nel corso delle ultime stagioni.