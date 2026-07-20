Sanremese, Gianluca Festa è il nuovo allenatore della Prima Squadra: ufficializzato anche lo staff tecnico

La Sanremese ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra. Sarà Gianluca Festa a guidare i biancazzurri nella prossima stagione, assumendo il ruolo di Responsabile Tecnico e allenatore della formazione matuziana. L'annuncio è stato diffuso dal club attraverso i propri canali ufficiali, con un messaggio che sottolinea la volontà di aprire un nuovo capitolo della propria storia, puntando su esperienza, determinazione e una mentalità vincente. Contestualmente è stato reso noto anche l'intero staff tecnico che affiancherà il nuovo mister nel corso dell'annata sportiva.

Nel comunicato, la società ha espresso piena fiducia nel nuovo tecnico, evidenziando le qualità che hanno portato alla scelta. "La sua esperienza, la sua passione e la sua mentalità vincente ci guideranno verso una nuova entusiasmante stagione. Tutti insieme con il duro lavoro, ambizione e unità, vogliamo costruire un futuro che rispecchi i valori e la storia del nostro club", si legge nella nota diffusa dalla Sanremese. Il messaggio si conclude con il benvenuto rivolto a Festa e con l'auspicio di scrivere insieme un nuovo capitolo della storia biancazzurra.

Accanto a Gianluca Festa lavorerà uno staff tecnico composto da figure che ricopriranno i principali ruoli operativi. Alessandro Spaggiari sarà il preparatore atletico, mentre Matteo Oddonetto ricoprirà l'incarico di allenatore dei portieri. A completare l'area tecnica ci saranno Alex Berrini e Taye Taiwo, entrambi nel ruolo di collaboratori tecnici. Lo staff sanitario sarà invece formato dal fisioterapista Gianluca Rattenni e dal massoterapista Lorenzo Zanona.

Con l'annuncio del nuovo allenatore e della squadra di lavoro che lo accompagnerà, la Sanremese compie un ulteriore passo nella programmazione della prossima stagione. La società punta così a gettare le basi per un percorso che coniughi ambizione e continuità, facendo leva sull'esperienza dello staff e sull'identità del club per affrontare al meglio i prossimi impegni agonistici.