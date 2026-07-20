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Calcio | 20 luglio 2026, 11:22

Calcio | Il premio di formazione tecnica sale di quattro euro, valore base a 127 €

Calcio | Il premio di formazione tecnica sale di quattro euro, valore base a 127 €

La FIGC ha ufficializzato l'aggiornamento del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica relativo alla stagione sportiva 2026/2027.

Il nuovo parametro è stato fissato in 127 euro, con un incremento di 4 euro rispetto ai 123 euro in vigore nella stagione 2025/2026.

Per la stagione appena iniziata, la Federazione ha tenuto conto dell'aumento del 2,9% registrato dall'indice ISTAT nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026, determinando così il nuovo importo di riferimento.

Redazione

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