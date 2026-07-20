Calciomercato | Millesimo, arriva dalla Carcarese il difensore Marco Ferraro

Il comunicato giallorosso:

"L’Asd Millesimo è lieta di comunicare il settimo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D. ✍️

Arriva in giallorosso Marco Ferraro, difensore classe 2008. 💪🏻

Marco ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio in Valbormida, tra Cengio e Carcarese. Continua la sua crescita in un grande settore giovanile, quello del Genoa, dove resta dall’Under 13 all’Under 18. Nella scorsa stagione, da gennaio, ha esordito nel calcio dei grandi, nella Carcarese, dove ha messo a segno 2 reti.

Il commento della società: “Diamo il benvenuto a Marco, altro talento Valbormidese che si unisce al nostro progetto. Benvenuto in giallorosso".