Allenare il Savona è un privilegio che non tutti i tecnici del nostro comprensorio hanno avuto il piacere di avere.

Farlo a un'età giovanissima come quella di mister Nicolò Roberto (in attesa del ritorno di Ermanno Frumento) rappresenta un'emozione ancora più forte, esaltata dal passaggio del turno in Coppa Liguria grazie al 3-2 sulla Letimbro di ieri pomeriggio.