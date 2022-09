Calcio, Serie D. Porte e campi non regolamentari, il Casale verso la vittoria a tavolino contro il Pont Donnaz

Epilogo clamoroso per Pont Donnaz - Casale.

Il risultato sarà verosimilmente assegnato a tavolino come comunicato dalla società nerostellata. Il direttore di gara ha infatti riscontrato delle irregolarità sul campo dei valdostani, come riportato dal sito ufficiale del sodalizio piemontese:

"Sono state riscontrate delle irregolarità sul terreno da gioco e sulle misure delle porte. A causa di un torneo giovanile disputato qualche giorno fa, il rettangolo da gioco è stato suddiviso in più campi tracciandone le linee con vernice bianca poi coperte. Le misure delle porte, invece, non corrisponderebbero a quelle regolamentari.

Il direttore di gara, insieme ai due capitani e dirigenti accompagnatori, alle ore 15 è sceso in campo per constatare le irregolarità presentate con riserva scritta dal Casale. Si dovranno attendere le 15.45, termine entro il quale la società di casa dovrà riparare le irregolarità riscontrate. In caso di non riscontro verrà assegnata la vittoria a tavolino al Casale.