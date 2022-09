Volley, Serie C. Prima sfida ufficiale per l'Albenga, coach Siccardi: "Tanta attesa per questo esordio"

“Tanta attesa per questa gara, primo impegno stagione, affronteremo due squadre di Serie D e una di C. Saranno tre impegni per noi importanti per arrivare preparati al campionato. Le prime due sfide saranno più agevoli, mentre con il Celle Varazze sarà un test di livello per capire come stiamo. Abbiamo lavorato tanto, non vediamo l’ora di iniziare.”