E' una Cairese che sta facendo valere tutti i suoi equilibri in questo avvio di stagione.

Nonostante un'attitudine offensiva, i gialloblu sono riusciti a non subire ancora reti, tanto che oggi pomeriggio è bastato il gol in avvio di Poggi per avere la meglio sulla Genova Calcio e rimanere in scia della capolista Albenga.

Un salto di qualità evidente per il team di mister Alessi, confermat anche nel post gara da uno dei veterani della rosa valbormidese: il portiere Alberto Moraglio.