Calcio, Eccellenza. L'Albenga centra il poker: Voltrese superata 2-1 ed è sempre più primato

ALBENGA-VOLTRESE 2-1 (29' T. Graziani, 32' De Sousa - 39' Nelli)

45'+5' Finisce qui, l'Albenga c'entra la quarta vittoria in altrettante partite e consolida il suo primato a punteggio pieno.

45'+3' Dentro D'Arcangelo nell'Albenga, fuori De Sousa. Ora l'attacco è tutto dei gemelli Graziani.

45' Prova a passare centralmente la Voltrese, De Sousa spende un fallo e un cartellino giallo.

42' Quarta sostituzione per i genovesi, Bruno rileva Bignone.

40' Ammonito Garbini, poi punizione di De Sousa dal limite che si infrange sulla barriera.

39' Vuole l'allungo la squadra di casa ma l'azione sfuma in una possibile ripartenza voltrese che Gargiulo ferma spendendo un giallo

37' Terza sostituzione per la Voltrese con Bianchino che lascia il campo per Ferrari. Intanto viene ammonito anche Anselmo.

35' Pareggia il conto dei cartellini Dagnino.

34' Azione insistito confezionata dallo strappo di Dagnino e dalle giocate dei fratelli Graziani con Gabriel che serve l'assist per De Sousa che manda incredibilmente alto.

30' Partita quasi "di posizione" in questi minuti con la Voltrese che tiene il pallino del gioco col possesso palla, l'Albenga riesce per ora a mantenere le giuste misure nel pressing.

23' È Guarco il primo ammonito del match per un intervento rudo su Guarco. Intanto nella Voltrese Moretti lascia spazio a Scalzi.

19' Altro cambio per mister Buttu: fuori Garibbo, dentro Dagnino.

18' Matzedda riesce a rubare un pallone pericoloso per servire Moretti, il classe 2001 calcia incredibilmente alto da due passi dalla linea. L'Albenga intanto sostituisce Gibilaro con Barisone.

14' Ancora problemi per Scarrone che aveva accusato qualche fastidio già in chiusura del primo tempo. Al suo posto Favara.

12' È senza dubbio Anselmo l'uomo in più dell'Albenga, altro cross rasoterra perfetto per l'accorrente Thomas Graziani che stavolta non riesce a deviare in porta ma manda a lato.

11' Applausi di tutto lo stadio Riva per il ritorno in campo di Gabriel Graziani che subentra a Carballo.

8' C'è un cambio per gli ospiti: Matzedda subentra a Tussellino.

3' La prima conclusione della ripresa è di Greco della Voltrese, Scalvini blocca la sfera.

1' Nessun cambio per i due tecnici, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+2' Si chiude con un ultimo tentativo dell'Albenga su cross di Anselmo per Garibbo che, raddoppiato, perde la sfera.

45' Han preso coraggio gli ospiti dopo il gol recuperato, e provano a spingere sull'acceleratore. Intanto si giocherà ancora per 2'.

39' ACCORCIA LA VOLTRESE! Ancora Scalvini bravo dal dischetto sulla conclusione di Nelli, ma è lo stesso ex Busalla poi a raccogliere la respinta (tra le proteste igaune per un fallo sul loro portiere) e ribadire in rete.

37' Guarco si insinua nell'area albenganese, Gargiulo lo atterra e per il direttore non c'è dubbio: rigore.

32' ANCORA ALBENGA! Colpo di testa impeccabile di De Sousa sul cross al bacio di Anselmo.

29' VANTAGGIO ALBENGA! Ancora Graziani sul tabellino dei marcatori. Stavolta il telentuoso diciottenne sbuca all'altezza del secondo palo e, dopo un'azione confusa in area, insacca nonostante l'intervento vicino alla linea di un difensore avversario. Proteste della Voltrese, ma per l'arbitro la palla aveva oltrepassato interamente la linea.

27' Riesce a replicare la manovra da manuale la squadra di Pietro Buttu, stavolta però calcia direttamente Gibilaro, in due tempi l'estremo avversario blocca la sfera.

24' Parte da sinistra l'Albenga col cross di Anselmo per cercare l'esterno opposto, controcross di Gibilaro e Thomas Graziani alla conclusione: si salva in corner Secondelli.

17' Conclusione fulminea di Tussellino defilato sulla destra, pallone diagonale che sfiora il palo alla destra di Scalvini.

13' Azione tutta sulla sinistra della Voltrese, al tiro da fuori va Bianchino che trova la risposta di Scalvini.

8' Ancora pericolosi su azione d'angolo i padroni di casa, colpo di testa di De Sousa respinto dalla difesa avversaria, Garibbo raccoglie la sfera al limite dell'area e calcia dove può parare Secondelli.

4' Angolo anche per gli ingauni, Carballo colpisce di testa ma fuori misura.

2' Partenza forte dei genovesi, De Benedetti riesce a fare muro alla doppia conclusione di Nelli e manda in angolo.

1' Squadre schierate a centrocampo con la coreografia della surba Sud sullo sfondo. Si parte.

PRIMO TEMPO

Buongiorno dall'Annibale Riva di Albenga per questa quarta giornata in cui i padroni di casa sono alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo.

Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

ALBENGA: Scalvini; Gibilaro, De Benedetti, Garibbo, Scarrone, Gargiulo, De Sousa, Grandoni, Carballo, T. Graziani, Anselmo.

A disposizione: Radu; D'Arcangelo, Dagnino, Favara, Barisone, De Boni, G. Graziani, Giudice, Pulerà.

Allenatore: P. Buttu

VOLTRESE: Secondelli; Bignone, Mazzolini, Bianchino, Garbini, Ventura, Greco, Moretti, Nelli, Tussellino, Guarco.

A disposizione: M. Ventura; Bruno, Matzedda, Scalzi, Ferrara, Tripi, Molinari, Savaresi, Ceccon.

Allenatore: M. Sciutto