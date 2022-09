Calcio. L'eurogol di Totaro esalta la San Francesco, battuto nel big match il Pontelungo

SAN FRANCESCO LOANO - PONTELUNGO 1-0 (60' Totaro)

50' FINISCE QUA! IL BIG MATCH E' DELLA SAN FRANCESCO

48' La San Francesco ha ancora la forza di pressare al 93' prova di enorme sacrificio per i rossoblu

45' rinforza gli ormeggi Monti per il finale (cinque i minuto di recupero) Rembado entra per Caneva

42' ESPULSO SFINJARI, PROBABILE UNA PAROLA DI TROPPO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA

38' sostituzione Pontelungo, anche Perrier in campo per l'assalto finale, esce Delfino

38' Guardone in rovesciata dopo la respinta di Ceccarini, era difficile trovare la coordinazione giusta per mettere nel mirino la porta.

36' si corre e si picchia tanto, finale aperto a qualsiasi esito

35' Chariq tenta di emulare Totaro, un metro di troppo non ha permesso al Pontelungo di arrivare al pareggio

33' ESPULSO ZANARDINI. IL TECNICO A MUSO DURO CON BERGONZI DOPO L'INTERVENTO DI CANEVA SU GERINI

32' Messina si divora in ripartenza la rete del raddoppio. Panchina del Pontelungo praticamente in campo per la posizione di partenza (evidentemente irregolare) dell'attaccante rossoblu.

28' fioccano i gialli, anche Pastorino sul taccuino di Bergonzi

27' tiro cross di Donà, si deve distendere Breeuwer. Zanardini si gioca la carta Chariq, esce Schivano

25' Scannapieco a terra, entra Delfino

23' entra Quartieri per Totaro (ammonito da Bergonzi per perdita di tempo)

20' proprio Antonelli lascia il campo, al suo posto Monti lancia Insolito

19' giallo inevitabile per Antonelli, intervento sul tendine d'achille di Caputo. Impatto davvero doloroso

15' GOL PAZZESCO DI TOTARO, UN RIMBALZO E DESTRO VIOLENTO SOTTO LA TRAVERSA DAI 25 METRI, BREEUWER NON PUO' CHE RIMANERE IMMOBILE.

10' Proprio Daddi va a segno, posizione irregolare rilevata da Bergonzi. Si riparte dalla punizione per Ceccarini

9' Zanardini ha alzato Delfino in mediana come mezz'ala, Gerini presidia la fascia destra difensiva. 4-3-1-2 con Guardone a supporto di Sfinjari e Daddi.

8' conclusione violenta di Sfinjari, Ceccarini respinge e si rialza in tempo per bloccare il nuovo tentativo di Schivano

6' si palleggia pochissimo su entrambi i fronti, si picchia palla in avanti e via.

3' miracolo di Breeuwer su Messina! Inizio sprint della San Francesco, Zanardini è una furia

3' serie di angoli per la San Francesco, nell'occasione più pericolosa Breeuwer deve distendere il piedone per respingere il tentativo di deviazione vincente

1' subito un cambio nel Pontelungo, Gerini rileva Giampà

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero. Parziale al momento giusto

43' Vignola subito in verticale per Daddi, scarico per Giampà che di mezzo collo mancino trova Ceccarini ad attenderlo sul primo palo

39' nell'arco di due minuti il Pontelungo calcia dalla distanza con Guardone e Daddi. In entrambi i casi lo specchio non viene trovato dai due attaccanti granata

34' ammonito anche Rollon, gara molto nervosa. Si va a fiammate da una parte e dall'altra

32' giallo anche per Badoino

25' salva tutto Breeuwer in uscita su Totaro, c'è qualcosa da registrare nella retroguardia del Pontelungo (priva tra l'altro di Calandrino e Greco, il pacchetto centrale è composto da Alizeri, adattato, e dal giovane Piotto)

23' giallo per Alizeri, Bergonzi vede un tocco di mano del difensore ospite sulla ripartenza rossoblu

19' Monti è molto preoccupato delle possibili ripartenze granata. Un cruccio comprensibile vista l'ampia batteria di contropiedisti di cui può godere il Pontelungo

16' occasionissima non sfruttata da Totaro. L'attaccante invece di cercare il tiro da posizione più che invitante è andato alla ricerca dell'assist, permettendo alal retroguardia del Pontelungo di ribattere

8' clima già rovente in campo. Illiano duro su Daddi, l'attaccante resta a terra con i giocatori avversari pronti a calciare la palla fuori. sul rimpallo c'è però Sfinjari che si invola verso la porta, fallendo il lob davanti a Ceccarini. Padroni di casa furiosi, l'attaccante granata non si era probabilmente reso conto della dinamica dell'azione

5' la prima conclusione nello specchio è rossoblu, Donà rientra sul sinistro dal vertice dell'area opposto, Breeuwer blocca

3' nessuna fase di studio nei primi 200 secondi di gioco, si parte subito su ritmi forsennati

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FRANCESCO LOANO: Ceccarini, Donà, Scannapieco, Pastorino, Badoino, Illiano, Totaro, Antonelli, Messina, Rollon, Caneva.

A disposizione: Scola, Praino, Quartieri, Rossello, Biacno, Protti, Rembado, Patitucci, Insolito.

Allenatore: Monti

PONTELUNGO: Breeuwer, Delfino, Schivano, Piotto, Alizeri, Caputo, Guardone, Vignola, Daddi, Sfinjari, Giampà.

A disposizione: Ferrari Mir, Ferrari Mic, Bovio, Gerini, Perrier, Biraghi, Chariq.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Riccardo Bergonzi di Imperia