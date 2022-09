Calcio. Prima Categoria, si completa il programma del 1° turno: nel girone B tre derby savonesi, riflettori puntati anche su San Francesco Loano-Pontelungo

Sarà una domenica a pieno regime anche per il campionato di Prima Categoria: dopo i tre anticipi del gruppo B andati in scena nella giornata di ieri, il programma prevede quest'oggi tutti i match del girone A ponentino-valbormidese e le altre sfide del raggruppamento che vede protagoniste le formazioni della riviera savonese.

Saranno ben tre i derby all'ombra della Torretta, tutti alle 15.00: il Quiliano&Valleggia, rullo compressore in Coppa Liguria con undici gol fatti e zero subiti, ospita l'ambiziosa Vadese, più che mai determinata ad alzare l'asticella dopo i tanti infortuni della passata stagione, mentre lo Speranza di mister Gerundo riceve al "Santuario" la neopromossa Priamar. Occhi puntati anche sul "Levratto", dove una giovanissima Veloce se la vedrà con la Letimbro, in crescita e con una rosa rinforzata rispetto all'ultimo campionato. In mattinata (ore 11.00) la sfida tra Pra e Olimpic.

Per ciò che riguarda il girone A, subito il big match tra San Francesco Loano e Pontelungo, in campo alle 15.00 come Andora-Aurora, Millesimo-Camporosso, Oneglia-Altarese e Plodio-Mallare.

Due ore e mezza più tardi il via di Atletico Argentina-Virtus Sanremo, mentre chiuderà il programma alle 18.00 il match del "Riva" tra San Filippo Neri Yepp Albenga e Vadino.