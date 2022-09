Calcio, Prima Categoria A. San Filippo Neri Yepp Albenga, amaro debutto in campionato. Torregrossa: "Delusi solo del risultato finale"

Debutto amaro per la San Filippo Neri Yepp Albenga nel campionato di Prima Categoria. I giallorossi cadono tra le mura amiche contro il Vadino per 1-2 e iniziano in salita il loro percorso.

"Siamo delusi solo del risultato finale - dichiara il mister dei giallorossi Davide Torregrossa - in quanto il goal del raddoppio era in fuorigioco, ma lo accettiamo perché l'errore fa parte del gioco e il Vadino non ha rubato nulla e gli vanno fatti i complimenti per la vittoria. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano per pareggiare e questo è lo spirito giusto".

Per il tecnico non tutto è negativo: "Le note positive sono la voglia di non mollare mai che sta caratterizzando questo nuovo gruppo, molto giovane tra l'altro, e l'impegno che mettono in settimana negli allenamenti. Le note negative, anche viste in partita - continua Torregrossa - sono state la troppa frenesia nelle giocate, cali d'attenzione e un eccessivo nervosismo che non giova al gruppo".

Nel prossimo turno vietato sbagliare sul campo del Mallare, altra squadra che ha steccato all'esordio: "Domenica a Mallare sarà una partita difficile, anche loro arrivano da una sconfitta di misura ed entrambe le squadre vorranno riscattarsi: lo spirito dovrà essere quello giusto".