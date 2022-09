Calcio, Serie D. Castanese resiste a Sanremo: è 1-1. Succede di tutto nella ripresa ma esce un pari

SANREMESE - CASTANESE 1-1 (26' Maugeri - 70' Boccadamo)

90' + 5 Finisce 1-1 al 'Comunale'. Altro pari che lascia l'amaro in bocca ai matuziani

90' + 3 Pellicanò pesca Gagliardi sul secondo palo. Il tiro del fantasista viene deviato in angolo

90' + 1 intervento prodigioso di Boccadamo. Aperi si invola ma, a tu per tu con Tota, rinviene l'autore del gol che salva tutto con una grande scivolata

90' cinque minuti di recupero al 'Comunale'

88' altro episodio dubbio: Aperi lanciato a rete viene steso da Boccadamo. L'arbitro estrae soltanto il giallo

85' ammonito Maugeri nella Sanremese. Intanto dentro Camilli per Aita

82' TOTA PARA IL RIGORE AD APERI! Il centravanti calcia a mezza altezza ed il portiere, migliore in campo, si lancia sulla sua destra azzeccando il lato

81' RIGORE PER LA SANREMESE! Rizzo viene spintonato in area da Sorrentino e D'Ambrosio indica il dischetto. Vibranti proteste della squadra ospite

80' Ammonito Lomolino per un 'calcione' a Gagliardi

79' MIRACOLO DI TOTA! Dentro l'area, Gagliardi fa partire un siluro che il portiere respinge oltre il fondo con un intervento prodigioso

76' TRAVERSA DELLA SANREMESE! Ancora Rizzo coglie il secondo legno della partita, questa volta da punizione.

Grandi meriti a Mister Molluso che, sotto di un gol e di un uomo, chiede ai suoi di resistere e combattere. Poi azzecca i cambi: Urso crea scompiglio e Boccadamo segna.

70' clamoroso al 'Comunale': pareggio della Castanese! Alla prima reale occasione della ripresa, gli ospiti puniscono Tartaro. Urso si accentra e, sulla conclusione smorzata, si infila Boccadamo che insacca

69' Punizione di Lomolino dai 30 metri. Fuori.

67' occasioni in serie per la Sanremese: Rizzo va al tiro da posizione defilata ma la sfera termina a lato

66' Valagussa 'scucchiaia' e pesca Aperi ma l'attaccante fallisce una ghiotta occasione

65' bella percussione di Pellicanò che va al tiro: Tota blocca a terra

62' nella Castanese: in Salducco e Boccadamo, out Latini e Braidich

61' dentro Pellicanò per Del Barba nei biancoazzurri

STREPITOSO CAPITAN BREGLIANO in occasione del cartellino rosso a Grieco. Il capitano matuziano prima interrompe lo schema da corner della squadra ospite e, dopo una corsa di gran carriera, supera l'avversario che non può fare altro che stenderlo

60' dalla punizione, Aperi mette alto di poco

58' CASTANESE IN 10! Espulso Anicet Grieco che era anche il più giovane in campo (classe 2005). Il terzino destro stende Bregliano, al limite dell'area: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso

57' tiro-cross di Latini, Tartaro non vuole rischiare la presa e alza il pallone oltre la traversa

55' primo cambio nella Castanese: dentro Urso per Ndiaye

55' Sanremese vicina al raddoppio! Aperi legge il rimbalzo beffardo sul lancio di Rizzo, serve Gagliardi che chiama alla parata Tota. Sul tap-in, Maglione - in corsa - mette alto

51' la caviglia di Tartaro manda brutti segnali. Il portiere, che ieri ha compiuto 18 anni, si oppone prodigiosamente a Sorrentino ma il guardalinee segnala fuorigioco. Sulla ricaduta, l'estremo difensore avverte dolore alla caviglia dolorante dai primi minuti di gioco

49' Gagliardi si accentra e calcia. La sua conclusione viene bloccata a terra da Tota

48' parte forte la Sanremese! Punizione pennellata di Gagliardi che pesca Mikhaylovskyi sul secondo palo ma il difensore non inquadra la porta. Sul proseguimento, viene servito Del Barba che si accentra ma spedisce a lato.

16:09 COMINCIA LA RIPRESA! Nessun cambio nelle due formazioni

Partita bloccata al 'Comunale', ci pensa Maugeri a sbloccare con un gran tiro dai 25 metri. Conclusione simile a quella mostrata contro il Bra che ha portato al vantaggio momentaneo dei matuziani. Il classe 2003, partito dalla panchina poi subentrato dopo 13 minuti all'infortunato Mauro, si sta dimostrando un giocatore importantissimo e tra i migliori prospetti della categoria. Non solo gol ma anche trame e tanto fiato

45' + 3 duplice fischio e squadre negli spogliatoi con la Sanremese in vantaggio per 1-0. INTERVALLO.

45' concessi 3 minuti di recupero

45' Valagussa da fuori: palla che va vicina al palo. Negli ultimi minuti, la Sanremese ha legittimato il vantaggio

44' begli scambi sull'asse Aita - Gagliardi - Rizzo. Il '10' serve il trequartista catanese in posizione defilata: il tiro viene 'sporcato' e centra l'incrocio! SANREMESE VICINA AL RADDOPPIO!

38' Maugeri continua a inventare trame e, questa volta, trova Maglione che va al cross, rimpallato in corner. Timide le proteste del terzino per un sospetto tocco di mano dell'avversario. Dal corner, svetta Mikhaylovskyi ma la palla va sopra la traversa

33' risposta Castanese. Mikhalylovskyi sbroglia da cross basso ma la palla termina nei piedi dell'accorrente Milani che spara alto da buonissima posizione

32' la Sanremese rimane nella metà campo ospite. Un tiro di Valagussa, dalla distanza, viene rimpallato ma Del Barba non è lesto

26' la sblocca Maugeri! Altra prodezza balistica del centrocampista classe 2003 che raccoglie palla e scarica un siluro all'incrocio dai 25 metri. Dopo il bolide che aveva propiziato il vantaggio contro il Bra, ora sfoggia questa altra perla in un match bloccato. E' 1-0.

23' la risposta matuziana è tutta in una percussione di Gagliardi: murato

20' Castanese vicino al gol! Primo squillo del match. La squadra ospite batte il corner poi fa tutto la Sanremese. Mikhaylovskyi spizzica pericolosamente verso la propria porta e Valagussa salva nei pressi della linea

Dopo un quarto d'ora, le squadre prolungano le fasi di studio. A ravvivare l'atmosfera ci pensa la tifoseria di casa che fa il suo ingresso nell'impianto

13' Inizio decisamente sfortunato per la Sanremese: complice il terreno, ancora in pessime condizioni, si fa male il terzino Mauro che viene sostituito da Demis Maugeri . Cambia così la linea di difesa con Maglione a destra ed Aita a sinistra.

Silenziosa la Gradinata Nord Sanremo che espone lo striscione 'Siamo ancora a votare, iniziate pure a giocare!', evidente il richiamo alla Lega che ha spostato la giornata dalla canonica domenica all' infrasettimanale per consentire un maggiore afflusso alle urne.

3' a terra Tartaro! In un contrasto con Milani, il portiere matuziano rimane a terra tenendosi la caviglia. Dopo il soccorso dello staff medico riprende posto tra i pali

15:05 - Con un po' di ritardo, si parte: Via a Sanremese-Castanese!

Tra i neroverdi, dentro Gatelli, ex della partita, e fuori Nicholas Mara che, nella scorsa stagione, ha militato nell'Imperia.

Mister Giannini cambia parecchio nelle fila biancoazzurre. Fuori Maugeri, che con un gran tiro aveva propiziato il momentaneo vantaggio contro il Bra, Pellicanò ed anche Camilli, alla terza panchina di fila. Prima maglia da titolare per Rizzo e Del Barba.

LE FORMAZIONI UFFICIALI! Ecco le scelte degli allenatori:

SANREMESE - Tartaro; Aita, Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Mauro; Valagussa, Maglione, Gagliardi; Aperi, Del Barba, Rizzo. All.: Giannini

CASTANESE - Tota; Grieco, Lomolino, Arrigoni, Sorrentino cap., Gatelli, Ndiaye, Battistello, Braidich, MIlani, Latini. All.: Molluso

Giornata di sole nel Ponente ligure. Temperature sopra le medie del periodo ma un leggero vento rende il caldo sopportabile.

Dopo il pareggio interno contro il Bra, la Sanremese vuole riprendere il discorso con la vittoria. Al 'Comunale' arriva la Castanese dell' ex Gatelli, per l'anticipo della quinta giornata del girone A di Serie D.

Dall'altro lato, i neroverdi hanno vinto soltanto una partita proprio in casa dei braidesi, e perso le altre tre, segnando in tutto due reti.

Arbitro: Giordano D'Ambrosio

Marcatori: 26' Maugeri (S); 70' Boccadamo (C)

Ammoniti: Lomolino, Boccadamo (C), Maugeri (S)

Espulsi: 58' Grieco (C)

Recupero: 3' nel primo tempo e 5' nel secondo

Note: 82' Tota para rigore ad Aperi (S)