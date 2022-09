Volley, Coppa Italia. Grande vittoria per il VBC Savona, coach Lemmi: "Soddisfatto della prova dei ragazzi"

Inizia da favola per il VBC Savona, la formazione biancorossa conquista subito un successo pieno sul campo dell’Imperia Volley all’esordio in Coppa Italia. Una formazione di categoria inferiore, certo, ma che ha saputo far risaltare l’unione di un gruppo sempre più affiatato, come conferma anche coach Luca Lemmi:

“Un gruppo fantastico, sono davvero molto felice per la prova” – analizza il neo allenatore savonese – “Abbiamo tanti ragazzi in rosa, abbiamo lavorato molto sotto il punto di vista atletico e meno sul campo, per questo non posso che essere soddisfatto. Abbiamo comunque ancora da lavorare, devo conoscere bene le caratteristiche di ognuno e come possono aiutare la squadra, ma sicuramente meno di quanto pensassi”.

Diverse defezioni, ma comunque tutti i chiamati in causa, ben 14 i convocati, per la sfida imperiese hanno risposto presente: “Essendo tanti possiamo sopperire alle assenze, mi premeva avere una risposta dai ragazzi e la prova fornita è perfetta. Dobbiamo contunuare a lavorare sodo, perché è solo un punto di partenza e il 9 in casa contro l'Albisola dovremo aggiungere un tassello.”