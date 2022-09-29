Giudice Sportivo, Eccellenza: tre turni a Damonte e Dolcini, due giornate per mister De Lucia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 50,00
ALBENGA 1928
Per le espressioni rivolte al AA2 da parte dei propri tifosi dalla segnatura della squadra ospite e per l'intera durata del secondo tempo
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
DONOFRIO ANTONIO (FINALE)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALESSI DIEGO (CAIRESE)
GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
Al 47' st, a seguito di contatto con un giocatore avversario, spingeva lo stesso, senza farlo cadere a terra e senza procura alcuna conseguenza lesiva.
DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
Al 47' st, senza possibilità o volontà di giocatore il pallone, a gioco in svolgimento colpiva con un calcio un giocatore della squadra avversaria senza procura alcuna conseguenza lesiva.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANTONI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)
DI SALVATORE LEONARDO (LAVAGNESE 1919)
ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)
CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
PRATO FABIO (CAIRESE)
COSENTINO EMANUELE (FINALE)
SCALIA LORENZO (FINALE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)
CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)
DAGNINO DIEGO (ALBENGA 1928)
DESOUSA CLAUDIO (ALBENGA 1928)
BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)
FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)
DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)
BROSO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)
MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
FABIANI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)
TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CARLETTI MATTEO (TAGGIA) ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)
GALLO VALERIO (TAGGIA) ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)
GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)