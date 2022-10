Calcio, Savona. Gli ultras pizzicano anche il Comune con uno striscione a Palazzo Sisto: "660mila euro per la piscina mentre il Baci lo lasci in rovina"

Sono gli striscioni della tifoseria biancoblu a tenere banco in questo tormentatissimo fine settimana per il Savona.

Dopo le critiche dedicate alla proprietà romana che ha confermato la propria volontà di abbandonare il vecchio delfino, nel cuore della notte è stata chiamata in causa anche l'amministrazione comunale per la condizione dello stadio Valerio Bacigalupo.

Il messaggio a firma Pessimi Elementi e Brigata 1907 pone l'accento sulla disastrosa situazione dell'impianto di Via Cadorna e gli investimenti deliberati per il secondo lotto della Piscina Zanelli: "660mila euro per la piscina mentre il Baci lo lasci in rovina"