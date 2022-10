Calcio, Serra Riccò. Fabio Panepinto non nasconde l'importanza della vittoria di Borghetto. "I tre punti erano fondamentali, ora vinciamo al Negrotto" (VIDEO)

"Nessuno ci regala nulla, nessuno ci regala nulla". E' stato quasi un mantra quello ripetuto per tutti i novanta minuti dalla panchina del Serra Riccò e non è un caso che anche Fabio Panepinto abbia ribadito questa frase in sede di intervista.

Il forte centrocampista, uno dei tanti fiori all'occhiello della campagna estiva gialloblu, ha confermato le ambizioni per un campionato di alto profilo, ripartendo da quanto di buono visto domenica contro il Soccer Borghetto, tappa fondamentale dopo un avvio balbettante dal punto di vista dei risultati.