Perché le società di scommesse e gioco d'azzardo offrono bonus senza deposito?

Quando si parla di siti di scommesse e giochi d’azzardo, uno dei criteri che influenza maggiormente le scelte dei giocatori è certamente rappresentato dai bonus senza deposito. Ma di che cosa si tratta? Quali sono le loro caratteristiche? Perché gli operatori del gaming online li offrono in maniera così generosa?

Proviamo a scoprirlo in questo breve articolo nel quale andremo a rivelare tutto ciò che devi sapere sui bonus senza deposito.

Cosa sono i bonus senza deposito

Prima di condividere tutto sui bonus senza deposito, è sicuramente utile riassumere ciò di cui si tratta al fine di comprendere meglio per quali ragioni i bookmaker e i siti di gambling li propongano con così tanta frequenza.

Come suggerisce il loro nome, i bonus senza deposito sono degli incentivi che gli operatori del gioco online propongono ai loro clienti in cambio della registrazione sul proprio portale, senza che si renda necessario effettuare un versamento.

I bonus senza deposito, in ordine di tempo, sono i bonus che vengono elargiti per primi, subito dopo la registrazione. Precedono, in tal senso, i bonus di primo versamento, così come quelli che ricorrentemente possono essere proposti dai siti di scommesse e di gioco d’azzardo per tutti coloro che sono già clienti e che effettuano alcune specifiche operazioni (ad esempio, un nuovo deposito, la partecipazione a un particolare gioco, e così via).

A chi sono rivolti i bonus senza deposito

Dalle caratteristiche di cui sopra dovrebbe essere chiaro come i bonus senza deposito si rivolgano esclusivamente a coloro che non sono già clienti dell’operatore: d’altronde, come vedremo nel prossimo paragrafo, l’obiettivo di questi bonus è quello di reperire nuovi contatti potenziali da introdurre all’interno di un funnel marketing ben delineato e, dunque, non avrebbe molta utilità elargirli nei confronti di tutte quelle persone che hanno già fornito i loro consensi al trattamento dei dati presso l’operatore.

Proprio per tali ragioni, i bonus senza deposito non si rivolgono nemmeno agli ex clienti del casinò o del sito di scommesse, ma solamente a coloro che non hanno mai avuto alcun tipo di esperienza con la piattaforma di gioco che li sta proponendo

A cosa servono i bonus senza deposito: vantaggi per il giocatore e i siti

A questo punto è lecito domandarsi a che cosa servano i bonus senza deposito. Quali sono i vantaggi per il giocatore, e quali per il sito internet che si occupa di scommesse e giochi d’azzardo?

Per quanto concerne il giocatore, non è difficile immaginare che il bonus di benvenuto senza deposito possa rappresentare un buon biglietto di ingresso nel mondo del gioco a distanza: utilizzando il bonus così previsto, sarà infatti possibile sperimentare il meccanismo di alcuni dei propri giochi preferiti senza correre alcun rischio di potenziale perdita.

Tuttavia, se possibile, i vantaggi per i gestori dei siti internet di gaming e gambling sono ancora maggiori. Il bonus è infatti un’irresistibile arma di marketing che attrae i giocatori e li induce a registrarsi gratuitamente presso la propria piattaforma al solo scopo di sfruttare il bonus e tentare la fortuna, a costo zero.

In cambio, però, i siti internet ottengono qualcosa di molto più prezioso dei pochi euro così elargiti: i dati personali del giocatore e alcune delle sue preferenze di gioco sulle scommesse su calcio e altre discipline, da utilizzarsi – previo consenso espresso in fase di registrazione – per inviare nuove offerte e nuove proposte che potrebbero favorire la sua fidelizzazione.

Insomma, per il gestore del sito web regolamentato ADM, il bonus senza deposito è una sorta di piccolo investimento per il futuro!