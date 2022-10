Calcio. E' morto Aldo Di Biasio, il calcio savonese è in lutto

Originario di Roma, cresciuto calcisticamente in una storica realtà quale la Spes, era giunto giovanissimo in Liguria per militare tra le fila del settore giovanile del Genoa. Tra i grandi ha vestito le maglie di Entella e Vado prima di dedicarsi all'attività di allenatore in diverse compagini di settore giovanile e prima squadra della provincia (Vado, Carcarese, Celle Ligure e Speranza per citarne alcune).