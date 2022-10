Docente privato di yoga: chi è e quanto guadagna?

Vuoi diventare maestro di yoga? Devi sapere che si tratta di un percorso che prima di tutto sarà personale, in quanto coinvolgerà molti lati del tuo io più profondo.

Oltre a questo devi armarti di forza di volontà, dedizione e, soprattutto, di passione.

Infatti, nonostante l’attività si stia ormai diffondendo a livello mondiale, insegnare yoga richiede sempre una vera e propria vocazione.

Per quale motivo? Beh, non si tratta di essere un semplice insegnante di una disciplina sportiva, perché facciamo riferimento a qualcosa che coinvolge sia il corpo che la mente.

Vuoi scoprire qual è l’iter per diventare insegnante di yoga? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come diventare insegnante di yoga?

Per diventare docente di yoga dovrai obbligatoriamente seguire dei corsi appositi e sostenere un esame. Infatti, non si potrebbe insegnare yoga senza aver conseguito l’apposito diploma (anche se c’è ancora qualcuno che lo fa, purtroppo).

Ovviamente, maggiore sarà la durata del corso, maggiore sarà la preparazione che questo potrà fornirti. Allo stesso modo, se il corso conta un numero inferiore di iscritti, avrai più possibilità di fare domande e trovare soluzioni ad ogni tuo dubbio.

Tuttavia, dall’altro lato della medaglia, dobbiamo considerare anche che i corsi di durata maggiore avranno un costo maggiore.

Se diventare docente di yoga è il tuo sogno nel cassetto, ti consigliamo di vedere tali spese più come degli investimenti, piuttosto che come dei costi. In questo modo, affronterai con più serenità il pagamento del corso, perché sai che ti sarà utile in futuro.

Ultimo consiglio parlando di corsi: valuta bene le diverse alternative.

Trattandosi di una disciplina che sta avendo un vero e proprio boom negli ultimi anni, non è raro che qualcuno possa truffarti per racimolare dei soldi. Insomma, si tratta delle truffe più vecchie del mondo, ma dobbiamo comunque prestare attenzione.

Magari, spinto dalla convenienza di un corso, perdi per un attimo l’attenzione e cadi nella trappola.

Dunque, ti consigliamo di rivolgerti a strutture riconosciute e che abbiano delle buone recensioni verificate.

Quanto tempo ci vuole per diventare docente di yoga?

La scelta del corso che dovrai fare per diventare docente di yoga dipende da vari fattori, oltre che dalle tue disponibilità economiche:

● Tempo che potrai dedicare allo studio della materia

● Conoscenze pregresse

● Tipologia di yoga che vuoi imparare ad insegnare

Ovviamente, in base a questi fattori che abbiamo appena elencato, dipende la durata che avrà un corso per te.

Oltre a questo, sarà di importanza cruciale parlare con gli insegnanti della scuola nella quale svolgerai il corso. Solo in questo modo capirai se quello che può offrirti la loro scuola è davvero in linea con le tue esigenze.

Quanto guadagna un insegnante di yoga?

Ora che abbiamo capito come si diventa docenti di yoga, passiamo alla parte economica: quanto posso guadagnare?

Ebbene, in questo caso non possiamo fornirti una cifra fissa in quanto lo stipendio varia notevolmente in base ad alcuni fattori.

Alcuni esempi? Sicuramente una persona che ha un numero maggiore di anni di esperienza riceverà un compenso più alto rispetto a colui che è all’inizio della carriera.

Allo stesso modo, il guadagno è influenzato anche da altri fattori. Ad esempio: svolgi il tuo lavoro come dipendente o come libero professionista? Nel secondo caso, sarai tu a decidere il prezzo dei tuoi servizi!

Se vuoi maggiori informazioni su come diventare libero professionista o come aprire la tua Partita IVA ti consigliamo di rivolgerti ad un esperto fiscale.