Vela. Scatta la 5a edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano (FOTO)

La 5a edizione del Campionato invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il Circolo Nautico del Finale, il Circolo Nautico Andora, il supporto di Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di Loano e il patrocinio del Comune di Loano è regolarmente cominciato con 44 imbarcazioni iscritte e un totale di quattro regate disputate tra sabato 22 e domenica 23 ottobre.

La flotta è suddivisa in sei raggruppamenti: ORC, IRC, Classe Libera SPI 1, Classe Libera SPI 2, Classe Libera vele bianche 1 e Classe Libera vele bianche 2.

Sabato 22 ottobre al termine del briefing equipaggi, che si è tenuto nella Main Lobby dello Yacht Club Marina di Loano, i 44 equipaggi sono usciti in mare per affrontare condizioni meteo con vento da sud- sud ovest fino a 20 nodi di intensità e onda formata.. Al termine delle due prove disputate, che hanno delineato la prima classifica provvisoria, i partecipanti al Campionato sono stati ospiti di Marina di Loano per un buffet ‘after race’ organizzato nella Sala Azzurra del Marina Center.

Ancora due prove ieri domenica 23 ottobre, in condizioni meteo completamente diverse rispetto al sabato con vento da Levante tra i 7 e gli 8 nodi di intensità e un’impegnativa onda incrociata associata a forte corrente, condizioni che hanno ancora una volta impegnato a fondo gli equipaggi nelle due prove disputate.

Il Presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro, al termine delle regate ha sottolineato: “Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita del primo weekend che inaugura il Campionato invernale più frequentato della 1^ Zona FIV. Ottima l'ospitalità del Marina di Loano per barche, equipaggi e logistica. Vorrei fare un ringraziamento particolare per il Comitato di regata e allo staff del Circolo Nautico Loano: il grande lavoro di preparazione è stato premiato da due giornate di puro divertimento a terra e in mare con ben quattro regate disputate”.

Classifica generale ORC dopo 4 regate

1 cl. Vega di Salvatore Giuffrida al primo posto - 7 punti

2 cl. Aile Blanche di Simone Eandi - 13 punti

3 cl. Corto Maltese di Michele Colasante - 14 punti

Classifica generale IRC dopo 4 regate

1 cl. Corto Maltese di Michele Colasante - 9 punti

2 cl. Beatrice di Gianpiero Francese - 10 punti

3 cl. Abayachting Emma III di Emanuela Verrina - 12 punti

Classifica generale Libera SPI 1 dopo 4 regate

1 cl. Strolaga II di Alessandro Savasta Fiore - 9 punti

2 cl. Pulce di Andrea Opizzo - 15 punti

3 cl. Kai Zen di Giorgio Posso - 17 punti

Classifica generale Libera SPI 2 dopo 4 regate

1 cl. My Toy di Andrea Pautasso - 7 punti

2 cl. Peggy di Christian Nadile - 9 punti

3 cl. Grazia di Alessandro Agosta - 12 punti

Classifica generale Libera Vele bianche 1 dopo 4 regate

1 cl. Meltemi di Lorenzo Pamparino - 8 punti

2 cl. Itaca di Edoardo Boido - 9 punti

3 cl. Solaris III di Andrea Schivo - 9 punti

Classifica generale Libera Vele bianche 2 dopo 4 regate

1 cl. Mami di Mario Bocchiardo - 8 punti

2 cl. Lotse di Pierluigi Correlli - 10 punti

3 cl. Francy di Roberto Mascilongo - 13 punti

Il calendario del 5° Campionato Invernale di Marina di Loano si svolgerà secondo il programma:

Ia manche: 12-13 novembre 2022; 26-27 novembre 2022; 10-11 dicembre 2022

II manche: 14-15 gennaio 2023; 28-29 gennaio 2023; 11-12 febbraio 2023: 25-26 febbraio 2023