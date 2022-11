Calcio, ennesimo sabato ricco di anticipi in Prima Categoria B: attesa per Spotornese-Savona in serata, alle 15.00 apre Multedo-Vadese

Non ha ancora un padrone il girone B di Prima Categoria: dopo sei turni con risultati sorprendenti e una serie di sorpassi e controsorpassi dal vertice alla zona retrocessione, questo primo sabato di novembre offre un trittico di gare che potrebbe nuovamente mischiare le gerarchie.



Il match più atteso della 7^ giornata è senza ombra di dubbio quello tra Spotornese e Savona, in campo al "Ruffinengo" alle 19.30: da un lato la squadra di Dorigo più che mai determinata a mantenere la vetta dopo il rocambolesco 4-4 sul campo della Vadese, sul versante opposto invece gli striscioni, pur letteralmente decimati nel reparto offensivo, cercheranno di allungare la serie positiva nonostante il solito trambusto dentro e fuori dal rettangolo verde.



Nel pomeriggio (ore 15.00) occhio anche alla sfida tra Multedo e Vadese, con gli azzurrogranata ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.



Alla stessa ora il via di Olimpic-Masone.



Livescore e aggiornamenti in tempo reale sulle pagine del nostro quotidiano.