Calcio, Eccellenza. L'Albenga è sempre più regina, i bianconeri centrano la "decima" battendo 3-1 la Cairese

ALBENGA - CAIRESE 3-1 (19' Gibilaro, 29' e 52' (rig.) T. Graziani - 45' Berruti)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 3-1 LA CAIRESE

49' ultimo cambio per l'Albenga. Esce applauditissimo Thomas Graziani, al suo posto Mariani

45' saranno cinque i minuti di recupero

41' ammonito Mitu per perdita di tempo

35' principio di rissa in campo. Ammoniti Anselmo, Saviozzi e Moraglio.

29' Anselmo va di mancino sul primo palo di Moraglio, esterno della rete

28' poco da segnalare negli ultimi minuti, Alessi lancia Briano per Berruti.

19' ammonito Bablyuk, intervento fuori tempo su Anselmo. Espulso Lecquio, il massaggiatore della Cairese

18' esce tra gli applausi Gibilaro, entra Dagnino, Beluffi passa esterno mancino, Dagnino a destra.

17' Prato su Thomas Graziani, è il secondo giallo, anche la Cairese in 10.

14' prova il jolly dai 30 metri Prato, Mitu blocca accasciandosi sul pallone

13' colpo di testa di Saviozzi, questa volta lo specchio è inquadrato, Mitu è agevolato dalla poca potenza della conclusione

10' Saviozzi scalda il mancino verso Mitu, il portiere controlla la sfera uscire

9' si gioca il tutto per tutto Alessi, fuori Tona, dentro Saviozzi

8' Buttu richiama Costantini in panchina, entra Beluffi. Gabriel Graziani torna nel cuore del centrocampo, Beluffi esterno di centrocampo

7' THOMAS GRAZIANI SPIAZZA ROSINI! 3-1 PER GLI INGAUNI!

6' RIGORE PER L'ALBENGA, A TERRA THOMAS GRAZIANI, INDICA IL DISCHETTO ROSINI

6' fa fatica a camminare Costantini,

3' cade male Costantini, colpo alla schiena per il regista bianconero

2' 4-4-1 per Buttu. Barisone terzino sinistro. Anselmo e Gabriel Graziani i due esterni di centrocamo, in mezzo Costantini e Grandoni. Thomas Graziani unica punta

1' si riparte, nell'Albenga entra Barisone, esce Scarrone

SECONDO TEMPO

49' CAIRESE FURENTE IN CHIUSURA DI TEMPO, FABBRI SI INVOLA DA SOLO VERSO LA PORTA, ROSINI FISCHIA LA FINE DELLA PRIMA FRAZIONE CON L'ATTACCANTE SOLO DAVANTI A MITU.

45' LA RIAPRE LA CAIRESE, BERRUTI CHIUDE DI TESTA COLPENDO ANCHE CON LA TESTA IL PALO. NON C'E' PRATICAMENTE ESULTANZA PER I GIALLOBLU

45' saranno due i minuti di recupero

42' ammonito Berruti

41' chiede il rigore l'Albenga. Thomas Graziani cade a terra lamentando un colpo al volto. Rosini lascia correre

40' Buttu a Grandoni: "Non uscire subito, li aspettiamo". Giustamente il tecnico di casa non vuole concedere spazi ai rivali valbormidesi

39' ammonito Boveri intervento su Thomas Graziani colpito alla schiena

38' Buttu non cambia assetto, Thomas Graziani resta unico riferimento offensivo: 3-5-1

35' ESPULSO SOGNO. ANCORA UN GIALLO PER L'ATTACCANTE ARGENTINO. UN'INGENUITA' INSPIEGABILE PER UN GIOCATORE COSI' ESPERTO. LA CAIRESE GIOCHERA' PER QUASI UN'ORA IN SUPERIORITA' NUMERICA

33' spara dalla distanza Fabbri, murato da Scarrone, per Rosini con la mano. Ammonito il centrale

32' ci prova Berruti a riaprire la partita, conclusione ancora una volta fuori misura

29' IL RADDOPPIO DELL'ALBENGA! THOMAS GRAZIANI! BREAK CENTRALE DEI BIANCONERI, THOMAS GRAZIANI SI RITROVA DAVANTI A MORAGLIO E CON FREDDEZZA DEPOSITA IN RETE

27' Albenga feroce sui contrasti, il gioco uomo-uomo della Cairese non sembra infastidire al momento gli ingauni

24' Tona calcia dal limite, pecca ancora di mira la batteria offensiva gialloblu

23' Intervento in ritardo di Sogno su Bablyuk, quasi alle lacrime il centrocampista gialloblu, colpito al ginocchio. Il giocatore è in piedi seppur zoppicante, ammonito l'attaccante argentino

19' ALBENGA IN VANTAGGIO! GIBILARO! L'AZIONE SI SVILUPPA DA SINISTRA, CHIUSA SUL FRONTE OPPOSTO DAL "QUINTO" DI BUTTU. BOTTA VIOLENTA, MORAGLIO E' BATTUTO

19' ancora da fuori la Cairese, questa volta con Boveri. la sorte della botta è la medesima di quella di Sassari

18' Berretta gioca in mediana, affiancato da Tona, carte completamente rimescolate per Alessi

13' prima opportunità per la Cairese: Sassari a giro conclude alto

11' non si viaggia su ritmi elevatissimi, prevale al momento la canonica fase di studio

8' 3-5-2 per l'Albenga, con Thomas Graziani a orbitare nei pressi di Sogno. Solito 3-4-1-2 per Alessi, seppur il reparto offensivo, complice le assenze sia particolarmente leggero: Bablyuk è infatti a supporto di Fabbri e Sassari

3' Tiro da fuori di Costantini, deviato, i bianconeri vanno ancora dalla bandierina.

3' Gabriel Graziani scalda i guantoni a Moraglio, tiro dai venti metri che con agilità il portiere gialloblu devia in angolo.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Mitu, Gibilaro, De Benedetti, Grandoni, Scarrone, Gargiulo, T. Graziani, G. Graziani, Sogno, Costantini, Anselmo.

A disposizione: Scalvini, Barisone, Garibbo, Favara, Dagnino, Mariani, Beluffi, Carballo, De Sousa

Allenatore: Buttu

CAIRESE: Moraglio, Prato, Nonnis, Boveri, Tona, Facello, Berruti, Berretta, Sassari, Fabbri, Bablyuk.

A disposizione: Ghizzardi, Brignone, Briano, Mata, Fontana, La Rosa, Diamanti, Chiarlone, Saviozzi.

Allenatore: Alessi

Arbitro: Rosini di Livorno

Assistenti: Degiovanni - Storace di Novi Ligure