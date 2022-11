Calcio. Prima Categoria B: Savona senza tregua, striscioni di nuovo in campo al “Santuario” per l’anticipo dell’8^ giornata contro la Priamar

Una rosa ridotta all’osso, giocatori infortunati o acciaccati, ma per il Savona il calendario non concede tregua, con ritmi più adatti ad una squadra impegnata tra Serie A e coppe europee che ad una formazione alla disperata ricerca di rinforzi per proseguire la stagione in Prima Categoria.

Per i biancoblu è ormai diventata un’abitudine – non certo piacevole – vivere nelle difficoltà e guai allora tirarsi indietro in vista dell’anticipo di campionato contro la Priamar, che arriva dopo soli due giorni dalla maratona in Coppa Liguria che ha visto gli striscioni eliminare il Mallare al termine dei supplementari.

Per mister Frumento, ormai da settembre, la formazione da schierare dal primo minuto è legata solo all’infermeria: praticamente nessuna possibilità di scelta, ma solo una semplice conta di chi risulta più o meno sano per poter scendere in campo.

Sul versante opposto, la squadra di Pusceddu cercherà il colpaccio con l’obiettivo di risalire dalla zona playout per restare in scia al gruppone che occupa la parte sinistra della classifica.

Al “Santuario” fischio d’inizio a partire dalle 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it