Volley, Serie D. Quinta sinfonia per il Tweener Andora: 3 a 0 anche alla Farmacia San Nicolò Albisola

Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma sapevamo anche che le ragazze del Tweener Andora avrebbero dato qualcosa in più per portare a casa la super sfida. Così è stato, le biancoblù battono con un netto 3 a 0 la Farmacia San Nicolò Albisola e allungano in classifica.

Le ragazze di coach Ammendola mettono in campo tutte loro stesse e centrano un altro successo, il quinto consecutivo, del loro campionato.

Domenica prossima sarà sfida al Quiliano Volley, trasferta insidiosa contro una squadra ben attrezzata per la categoria.

TWEENER ANDORA – FARMACIA SAN NICOLO’ ALBISOLA 3-0 (25-17 / 25-17 / 25-17)