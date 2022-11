Calcio. Rinviate le gare del San Desiderio, tu tutti i campi regionali un minuto di raccoglimento per la morte di Stefano Frangioni

La morte di Stefano Frangioni ha colpito profondamente tutto il movimento calcistico ligure.

Per questo motivo tutte le partite del San Desiderio, dalla Prima Squadra alle varie leve del Settore Giovanile, sono state rinviate.

Inoltre è stato promosso un minuto di raccoglimento prepartita per commemorare la memoria del dirigente scomparso.

La nota:

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, facendo seguito a specifica richiesta in tal senso di questo Comitato, ha espresso il proprio nulla osta a che venga effettuato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare dei Campionati dilettantistici organizzati dal C.R. Liguria che si disputeranno nelle giornate del 19 e del 20 novembre 2022. Quanto sopra per commemorare Silvio FRANGIONI, Presidente della Società G.S.D. San Desiderio, prematuramente scomparso. Giulio IVALDI