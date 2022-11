Basket: il recap del fine settimana dei principali campionati liguri

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.

Una vittoria e una sconfitta per le liguri impegnate in Serie A2 femminile. Ancora un referto rosa per Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Zolfanelli 20, Pini 15), vittoriosa in casa contro la Stella Azzurra Roma di Coach Chimenti (Nikolic 11, Perrotti 9) anche grazie ad un sontuoso primo quarto, terminato sul punteggio di 31-10. Sconfitta più che onorevole, invece, per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Zanetti 23, Paleari 22). Le Biancorosse si sono giocate la vittoria fino agli ultimi istanti con le padrone di casa dell’USE Empoli di Coach Cioni (Cvijanovic 18, Manetti 13), attuale prima della classe.

CESTISTICA SPEZZINA vs STELLA AZZURRA ROMA 94-51

USE EMPOLI vs AMATORI SAVONA 83-80

Due vittorie e una sconfitta per le squadre liguri impegnate nei campionati interregionali. Spicca la vittoria del Basket Pegli di Coach Conte (Camarda 19, Nwachukwu 17) nel big match di Serie B femminile piemontese contro il Teen Basket Torino di Coach Corrado (Samokhvalova 23, Tortora 16). Arancioblù sempre in conduzione con le torinesi in scia, nel contesto di una sfida decisa dopo un tempo supplementare. Rotonda vittoria della Next Step Rapallo di Coach Bruno (Delibasic 28, Usmane 14), trascinata da un superbo Delibasic. Accademici nei piani alti della classifica di Serie C Gold piemontese anche grazie al successo ottenuto contro Teens Basket Biella di Coach Boschetti (Zimonjic 18, Cena 16).

Esce sconfitta dalla trasferta del weekend, invece, la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Vignali 21, Bolis 19). Avversario di giornata in Serie C Gold toscana era il Basket Cecina di Coach Da Prato (Turini 22, Bruni 18), vittorioso grazie al gap accumulato nei due quarti centrali. Infine, rinviata per impraticabilità del campo la sfida di Serie B toscana tra la Pielle Livorno e Academy La Spezia di Coach Bonanni.

BASKET CECINA vs TARROS LA SPEZIA 92-81

NEXT STEP RAPALLO vs TEENS BASKET BIELLA 96-68

PIELLE LIVORNO vs ACADEMY LA SPEZIA *Rinviata*

BASKET PEGLI vs TORINO TEEN BASKET 70-68 d.t.s.

Continua la marcia in Serie C Silver da parte della Pallacanestro Sestri di Coach Guida (Gallo 14, Cavallaro 12, Pittaluga 12). Seagulls vincenti alla Tea Benedetti contro la Virtus Genova di Coach Caorsi (D’Annunzio 19, Pranzo 12) e giunti quindi all’ottava vittoria consecutiva. Sulla scia dei sestresi il CUS Genova Basket di Coach Pansolin (Vallefuoco 25, Sommariva 16), trascinato da un Vallefuoco in forma smagliante. Universitari capaci di avere la meglio della Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli (Vujic 18, Fantino 14), superata grazie al parziale avviato al rientro dagli spogliatoi. Vittoria anche per il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello (Matthews 29, Mariani 14), attuale terza forza del campionato grazie anche al successo esterno contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Carbonaro 14, Carena 11), ancora a secco in classifica.

Vittoria esterna per il MY Basket Genova di Coach Innocenti (Pesce 22, Giacomini 19), capace di espugnare il PalaGarassini contro un Basket Loano rimaneggiato (Tassara 17, Scarrone 13). Infine, terza vittoria consecutiva (seconda miglior striscia attiva) per il Basket Pegli di Coach Conforti (Nicoletti 19, Zaio A. 15), vittorioso in trasferta contro l’Auxilium Basket di Coach Pezzi (Ferrando 14, Castello 10). Pegliesi che strappano così il terzo referto rosa grazie a un ottimo parziale di 2-18 nel terzo quarto. Riposava il Cogoleto Basket di Coach Robello.

PALLACANESTRO SESTRI vs VIRTUS GENOVA 70-60

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO VADO 69-53

AUXILIUM BASKET vs BASKET PEGLI 54-65

BASKET LOANO vs MY BASKET GENOVA 58-99

ARDITA JUVENTUS vs TIGULLIO SPORT TEAM 56-85

Coppia di testa attualmente in Serie D dopo sei giornate, composta dal New Basket Ponente di Coach Accinelli e dal Basket Follo di Coach Toffi, avversarie proprio nel weekend appena concluso. Alassini (Revetria 23, Mola 10, Noumeri 10) capaci di superare i follesi (Oddone 14, Pizzanelli 13) grazie al vantaggio accumulato, punto dopo punto, tra il terzo e il quarto quarto.

Ottimo stato di forma per Valpetronio Basket di Coach Callea (Casazza 24, Calzolari 18) e per Basket Ospedaletti di Coach Lupi (Colombo 26, Vivo 14), reduci entrambe da quattro vittorie consecutive. Casarzesi vincenti in casa contro un BVC Sanremo di Coach Deda (Tacconi Dav. 18, Dalla Rosa 17), presentatosi alla Scolastica di Casarza in versione rimaneggiata. Orange, invece, nello scontro diretto del PalaIsnart contro l’Aurora Chiavari di Coach Marenco (Enoyoze 17, Ravera 12). Infine, torna alla vittoria il Villaggio Sport di Coach Annigoni (Toschi 15, Bisso 12, Brescia 12), capace di espugnare il PalaBiagini di Lerici contro la Gino Landini di Coach Pedrini (Converso 12, Santacroce 12), ancora a secco in campionato.

NEW BASKET PONENTE vs BASKET FOLLO 65-57

BASKET OSPEDALETTI vs AURORA CHIAVARI 73-66

VALPETRONIO BASKET vs BVC SANREMO 104-60

GINO LANDINI vs VILLAGGIO SPORT 60-82

Siamo giunti invece alla terza giornata di campionato in Serie C femminile. Attualmente in testa la Polysport Lavagna di Coach Bernardello (Garbarino 16, Aldrighetti 15), vittoriosa in trasferta contro il New Basket Ponente di Coach Accinelli (Siccardo B. 12, Zignego 9). Nell’altra sfida di giornata vittoria per Cestistica Savonese di Coach Oliveri (Gatto 18, Corso 13) contro l’Alcione Rapallo di Coach Orio (Orio A. 12, Ferretti 11). Riposava l’Ardita Juventus di Coach Giacobbe.

NEW BASKET PONENTE vs POLYSPORT LAVAGNA 35-85

CESTISTICA SAVONESE vs ALCIONE RAPALLO 65-47