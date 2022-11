Torna una manifestazione storica, il 21 dicembre al "Chiabrera" lo "Sportivo Savonese 2022"

Una serata tutta dedicata alle eccellenze sportive della provincia di Savona, in una cornice magica come il Teatro Chiabrera.

Gli inviti per lo "Sportivo Savonese 2022", il grande evento fissato per il 21 dicembre sono già partiti, in attesa di scoprire quali atleti saranno celebrati per i risultati ottenuti nell'anno che sta per concludersi.

Nel corso della serata, organizzata dalla Croce d'Oro di Albissola Marina e Savona, la Polisportiva Quiliano ginnastica ritmica, Jet Sky Therapy e Radio Jasper, verranno premiati i campioni della Provincia di Savona che nell'anno 2022 si sono distinti a livello nazionale, europeo o abbiano partecipato a eventi di livello mondiale.

"Insieme a Fabio Incorvaia - spiega Aureliano Pastorelli, organizzatore e presidente della Polisportiva Quiliano - abbiamo promosso questa iniziativa, messa in piedi davvero in un lasso di tempo brevissimo. Ringraziamo chi ha offerto il proprio contributo e tutti gli sponsor che ci stanno permettendo di chiudere il budget necessario per poter sostenere l'evento.

Il nostro obiettivo è di rendere omaggio a tutti quegli sportivi che si sono contraddistinti esclusivamente per i loro risultati, come insegna del resto il mondo dello sport, senza alcun tipo di favoritismo o preclusione.

Ci auguriamo possa essere una grande serata, utile soprattutto a celebrare i numerosi talenti di cui si può fregiare la provincia di Savona".