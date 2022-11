Calciomercato. Il Ligorna serra i tempi, c'è già l'ufficialità per Beppe Giuffrida

Neanche il tempo di pubblicare la news sul possibile arrivo di Giuffrida al Ligorna, che il club genovese ha confermato l'ingaggio del centrocampista ex Vado e Sanremese.

Ecco la nota ufficiale:

Il Ligorna comunica di aver acquisito dal 1° dicembre le prestazioni sportive di Giuseppe Giuffrida, centrocampista classe ’02 proveniente dalla Sanremese, pronto a rinforzare il centrocampo dello scacchiere di Mister Roselli.





Classe ’02 cresciuto nel settore giovanile del Catania, squadra della sua città, Giuffrida nonostante la giovane età ha all’attivo già 54 presenze in Serie D, collezionate con le casacche di Biancavilla, Troina, Vado e Sanremese, con i Matuziani ultima sua squadra prima del trasferimento in Biancoblù.





«Fin da subito ho pensato che il Ligorna fosse un’ottima scelta», queste le prime parole di Giuffrida da giocatore del Ligorna. «Ora l’obiettivo è quello di cercare di dare una mano alla squadra e di continuare a fare bene come già stiamo facendo, partita dopo partita. Quali le mie caratteristiche? Sono un playmaker che gioca davanti alla difesa e che dà sempre tutto per la maglia, ma anche un giocatore che si diverte con la palla. Il Mister mi sembra una persona molto alla mano e molto aperta con i calciatori, cosa molto importante. Il Presidente l’ho visto entusiasta del mio arrivo, quindi sono molto contento e farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata data».





La società augura a Giuffrida una stagione ricca di soddisfazioni sia individuali sia di squadra.