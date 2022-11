Dramma nel ciclismo: morto in un incidente stradale Davide Rebellin, alle soglie dei 50 anni fu protagonista al Trofeo Laigueglia

È una notizia terribile quella che nelle ultime ore ha scosso gli animi degli appassionati di sport italiani, in particolare del mondo del ciclismo: l'ex campione Davide Rebellin, 51 anni, è morto mentre si allenava sulle strade del Vicentino dopo essere stato travolto da un camion.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi sulla strada regionale a Montebello Vicentino, all'altezza di uno svincolo. Secondo una prima ricostruzione l'autista del mezzo pesante non si è fermato: Rebellin è deceduto sul colpo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e cercando di risalire all'identità del camionista.

Un grande professionista, con un palmares di tutto rispetto: questo è stato Davide Rebellin, protagonista di un carriera da professionista trentennale, terminata lo scorso 16 ottobre con la partecipazione alla Veneto Classic. Il 2004 è stato il suo anno d'oro: all'epoca infatti divenne il primo della storia a vincere in otto giorni l'Amstel Gold Race, la Freccia Vallone (da lui vinta 3 volte) e la Liegi -Bastogne-Liegi.

Nella sua bacheca anche la classica di San Sebastian, il Gp di Francoforte, vittorie di tappa al Giro d'Italia (indossò anche la maglia rosa) e alla Vuelta, oltre al trionfo finale alla Tirreno-Adriatico 2001 e alla Parigi-Nizza del 2008. E proprio nel 2008 arrivò anche la medaglia d'argento nella prova in linea alle Olimpiadi di Pechino, poi revocata per doping. Risultato positivo ad un controllo, rivendicò sempre la sua innocenza: sette anni dopo, in sede penale, venne assolto dal Tribunale di Padova.