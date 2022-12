Calciomercato. Contatto Cairese - Sancinito, oltre ad Anselmo e Saviozzi via anche Freccero e Ghizzardi

Era da un po' di anni, complice anche il rallentamento causa Covid, che la sessione dicembrina di mercato non si presentava così pepata.

L'ultimo rumor, dopo la separazione con Francesco Saviozzi, arriva ancora da Cairo Montenotte, con il sondaggio effettuato per Davide Sancinito, il centrocampista ingauno in forza all'Imperia.

Un segnale importante da parte della società valbormidese che, con l'uscita di Ansekmo (oltre a quelle di Ghizzardi e Freccero confermate stamani), dovrà verosimilmente andare a chiudere anche un colpo in zona offensiva.

Tornando a Saviozzi, la società ha ringraziato il proprio capitano e l'intera famiglia per l'apporto alla causa gialloblu:

"La società A.S.D. Cairese 1919 desidera ringraziare, sentitamente, il giocatore Francesco Saviozzi per l'impegno, il sacrificio, la passione, le reti e i traguardi raggiunti con la maglia gialloblù, di cui è divenuto capitano, e per le tante annate importanti trascorse insieme. Augurandogli il meglio per il suo futuro, calcistico e non, vorremmo ringraziare, inoltre, tutta la famiglia Saviozzi, per il lavoro svolto nei tanti anni di collaborazione organizzativa dei nostri Tornei Internazionali!"