Calcio, Coppa Italia Serie D. Ligorna in trasferta a Bra, Roselli: "Siamo contati, ma vogliamo giocarcela"

Nella giornata di domani il Ligorna affronterà il Bra allo Stadio Bravi nella sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. Una sfida che arriva a distanza di quattro giorni dal match di campionato, proprio tra le due squadre, terminato sul risultato di 1-1.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Abbiamo entusiasmo e vogliamo andarcela a giocare, faremo di tutto per passare il turno. Loro sono un’ottima squadra che ha tutti gli elementi importanti della rosa a disposizione. Noi invece purtroppo siamo contati, soprattutto davanti. Cericola ha un affaticamento e sta recuperando, mentre abbiamo Donaggio che non si è praticamente mai fermato.

Purtroppo, abbiamo Gulli squalificato e quindi non abbiamo occasione di dargli del minutaggio. Speriamo di riprendere Brunozzi, che ha fatto i primi allenamenti in questi giorni dopo parecchio tempo. Non vogliamo forzare perché mi dispiacerebbe se si facesse male qualcuno".