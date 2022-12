Calciomercato. Colpaccio Vadino, arriva il "Tota" Carballo dall'Albenga

E' stata una trattativa che il Vadino ha provato a mantenere sottotraccia fino all'ultimo, seppur già nel fine settimana più di una voce era ormai fuoriuscita dal quartier generale arancionero.

Stasera però ci sono i sorrisi per la trattativa conclusa con Ezequiel Carballo.

Il "Tota" arriva dall'Albenga, dove ha realizzato ben 11 reti nello scorso campionato di Eccellenza, trascinando gli ingauni a un passo dai playoff nazionali.

Un colpo importantissimo per una realtà ambiziosa come quella del presidente Capezio, a caccia di un solido radicamento in Prima Categoria.