Termina l'avventura con la maglia della Sanremese per l'attaccante Massimo Camilli, giunto in estate al "Comunale" dopo aver la stagione scorsa all'Insieme Formia che da oggi potrà trovarsi un'altra squadra.

"Nel ringraziarlo per la professionalità e l'impegno dimostrato per i colori biancoazzurri – evidenzia la società matuziana - il club augura a Camilli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".