Ancora una rinuncia per l'Atletico Argentina. Questa sera era infatti in programma il recupero contro il Plodio e la formazione levantina non si è presentata sul terreno di gioco.

Questa è la terza rinuncia per i rossoneri.

Si attendono a questo punto le decisioni del Giudice Sportivo con l'assegnazione dei tre punti a tavolino per la squadra di mister Roso.