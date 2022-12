Juventus, dall’inchiesta Prisma al calciomercato di gennaio

Durante i Mondiali di Calcio in Qatar, un nuovo “scandalo” si è abbattuto sulla Serie A e in particolare sulla Juventus. Praticamente azzerati i vertici societari, i tifosi si chiedono cos’è successo e soprattutto quale sarà il futuro della squadra che vanta più sostenitori in Italia.

Prima del polverone prodotto dall’inchiesta Prisma, le quotazioni della Juventus in campionato erano in forte rialzo, soprattutto dopo un inizio balbettante e la bruciante eliminazione in Champions League.

Ben sei vittorie consecutive avevano rialzato le sorti della “Vecchia Signora”, almeno nella massima serie, riuscendo a risalire fino alla terza posizione in classifica. Malgrado il “terremoto” societario dei giorni scorsi, i siti scommesse online danno ancora la squadra bianconera tra le favorite per lo scudetto insieme a Napoli, Milan e Inter.

Quando manca meno di un mese alla ripresa della Serie A, la Juventus è dunque impegnata su un duplice fronte: l’inchiesta della procura e il calciomercato di gennaio.

Inchiesta Prisma Juventus: i fatti salienti

A fine 2021, la procura della FIGC, ha aperto un fascicolo su una serie di plusvalenze ritenute sospette riferite agli ultimi due anni. Diverse le operazioni segnalate dalla CONSOB, per le quali si mette in risalto l’ipervalutazione di alcuni giocatori nei bilanci. Proprio alcune trattative della Juventus finiscono nel mirino della procura, fra cui la cessione di Pjanic al Barcellona.

A seguito delle verifiche di CONSOB e Covisoc, la procura di Torino decide di aprire un fascicolo, con la guardia di finanza che si presenta nel quartier generale bianconero. La Juve viene messa sotto inchiesta e tra gli indagati per falso in bilancio ci sono Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Successivamente vengono eseguiti accertamenti anche sul contratto stipulato con Cristiano Ronaldo. Trapelano quindi le prime intercettazioni, confermando una “gestione malsana delle plusvalenze”, tra cui emerge anche una “carta segreta di Ronaldo”.

Interrogati Cherubini, Arrivabene e alcuni giocatori, tra cui Cuadrado, Chiellini e Bonucci. Lo scorso ottobre la procura di Torino notifica la chiusura delle indagini e comunica che sono 16 gli indagati, fra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Le ipotesi dell’accusa sono falso in bilancio e false comunicazioni ai mercati. Notizia di pochi giorni fa, il presidente Andrea Agnelli e l’intero consiglio di amministrazione rassegnano le dimissioni. Ad inizio dicembre anche l’UEFA apre un’indagine sul club bianconero.

Juventus calciomercato gennaio 2023

Malgrado il clamore ed i futuri risvolti dell’inchiesta Prisma, la “squadra Juventus” pensa al campo e alla ripresa della stagione agonistica, fissata per il prossimo 4 gennaio 2023. Mese che coincide con il mercato di riparazione. Per diversi anni incontrastata dominatrice del calciomercato, al momento pochi i nomi che circolano nell’ambiente bianconero.

Tra i più gettonati, troviamo quello di Nico Williams, il giovane attaccante dell’Athletic Bilbao e della nazionale di Luis Enrique. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 ed una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Vista l’età (solo vent’anni) ed il grande potenziale, potrebbe essere l’ideale nel rivestire il ruolo di erede di Di Maria. Tra i profili graditi da Max Allegri per la fascia, segnaliamo quello di Rick Karsdorp, esterno ormai in rotta di collisione con José Mourinho. Se l’accordo con i giallorossi non sarà raggiunto, l’alternativa è stata individuata nel danese Joakim Maehle, in forza all’Atalanta.

Su tutti i movimenti in entrata e uscita della Juventus, ne sapremo certamente di più nel corso delle prossime settimane. Al momento siamo di fronte ad una gestione provvisoria della società, possibile pertanto che alcuni investimenti siano rimandati.