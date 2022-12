Già da mercoledì sera era chiaro quale sarebbe stata la nuova destinazione di William Monte.

L'ormai ex giocatore del Bragno era infatti al Corrent per assistere alla partita di coppa tra la Carcarese e la Praese, non disputata a causa della nebbia.

Poche ore più tardi il sodalizio verde ha ufficializzato anche un nuovo innesto: Sasà Aurelio, ex giocatore professionista (scuola Genoa) con un passato recente tra le fila del Vado sia come attaccante che come dirigente.