Calcio, Finale. La panchina della Prima Squadra va a David Balleri

Qualche nome esterno era stato sondato nelle scorse ore, ma alla fine sarà David Balleri a guidare il Finale nella seconda parte di campionato.

Il coordinatore del Settore Giovanile prenderà infatti le redini della prima squadra dopo l'esonero di mister Ferraro, che il sodalizio di via Brunenghi ringrazia "sentitamente per il lavoro svolto finora, dispiaciuti per la scelta effettuata".

"Il nuovo incarico non ostacolerà la direzione del Settore Giovanile - fanno sapere dalla società - che continuerà a dirigere e seguire in prima persona".