Calcio giovanile. Conto alla rovescia per il torneo "Città di Alassio"

Conto alla rovescia per il torneo 'Coppa Città di Alassio', dedicato alle categorie giovanili e giunto alla sua 18esima edizione.

Il direttivo della Baia Alassio Calcio, club organizatore della manifestazione, per ricordare mister Gianni Mialich recentemente scomparso ha deciso di intitolare alla sua memoria l’intera manifestazione.

Il programma: tutte le categorie in campo

Si comincia con i più piccoli nel Palaravizza, lo splendido palazzetto dello sport di Alassio, il 28 dicembre con i Piccoli Amici e il 29 dicembre con i Primi Calci. Nel 2023 ci sarà lo spostamento allo Stadio 'Sandro Ferrando' di Alassio: il 2 gennaio i Pulcini, il 3 gennaio gli Esordienti 2011, Il 4 gennaio appuntamento con la categoria Esordienti 2010, il 5 gennaio tocca ai Giovanissimi Under 14, il 6 gennaio i Giovanissimi Under 15, il 7 gennaio gli Allievi Under 16 e infine l'8 gennaio gli Allievi Under 17.

In totale 9 giornate di gare che vedranno coinvolte 88 squadre di giovani calciatori che avranno l’occasione di mettersi in mostra confrontandosi con squadre provenienti da realtà diverse da quelle abituali: partecipano infatti società provenienti dalle regioni Piemonte (rappresentato da ben 22 società), Lombardia (2 società) e dal Genovese (5 società).

Per la Baia Alassio rappresenta uno impegno organizzativo non da poco, ma, grazie all’esperienza acquisita in 8 anni di manifestazioni e alla collaborazione dell’Assessorato allo Sport e della Ge.S.Co., sono sicuro che sarà un successo.