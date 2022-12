Calciomercato. Qualità ed esperienza nel motore del Legino, per il centrocampo c'è Marco Cappannelli

Provare a invertire rapidamente la rotta per evitare imbarazzi nel finale di stagione è l'obiettivo che si è posto il Legino durante il girone di ritorno.

I verdeblu dovranno necessariamente incamerare un buon bottino di punti per riemergere dalla zona playout, motivo per cui la dirigenza savonese si è mossa in maniera energica in sede di mercato già a partire da inizio dicembre.

L'ultimo innesto in ordine temporale è stato messo a segno a poche ore dalla vigilia di Natale, con l'ingaggio diMarco Cappannelli.

Per il centrocampista classe 1989 è la terza maglia stagionale nella nostra provincia, dopo i mesi trascorsi al Celle Varazze e la breve parentesi estiva con il Savona